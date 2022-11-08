Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг заявления СМИ о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России

Военный заявил, что ВСУ остается только «тешиться своими интернет-новостями».

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг заявления ряда СМИ о массовой гибели бойцов в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, военнослужащие 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер» успешно продолжают слаженную работу, которая «идет на пять».

«Противник <…> делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) остается только «тешиться своими интернет-новостями».

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие сорвали очередную попытку наступления украинских формирований на краснолиманском направлении в ЛНР. Атака ВСУ планировалась в районе населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, однако российские бойцы нанесли упреждающий огневой удар, в результате которого были уничтожены 100 украинских боевиков, три танка, пять боевых бронированных машин, два пикапа и два автомобиля.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры уничтожения танка ВСУ российскими БПЛА.

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