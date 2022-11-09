Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно

Порядок мира, установленной после Второй мировой войны, в котором сформировались ООН, Совет Безопасности и основы международного права — стал разрушаться. Причиной этого распада стал вовсе не украинский конфликт, как сейчас говорят на Западе. Процесс расформирования начался гораздо раньше.

С чего все началось?

Как отметило издание «Российская газета», все началось еще в 90-х годах, когда произошел развал Советского союза. Тогда либеральные политики считали распад СССР безмерным счастьем. Люди часто слышали лозунги про новое будущее России, свободу и некий прорыв. Однако дальнейшие события отличались от оптимистичных прогнозов.

Государство оказалось в большом геополитическом кризисе. России приходилось отстаивать свое право на те республики, которые всегда были ее частью. Это стало серьезным последствием развала Советского союза. Президент РФ Владимир Путин не зря отмечал, что событие в 90-х породило множество конфликтов: Армения с Азербайджаном; Грузия; Абхазия и Южная Осетия; Молдавия с Приднестровьем. Теперь наступил черед Украины, прямо поддержанной НАТО.

Почему именно США?

После развала СССР в следующие 10-15 лет мир перешел в «однополярный миропорядок», где главным правителем стали США и их ближайшие союзники. Однако это не могло продолжаться вечно, у «большого босса» должны быть противники, которые, собственно, и появились. В экономике — стремительно развивающийся Китай, а в военно-политической сфере — наша страна, которая уже окрепла к 2000 году, а к 2008 не захотела плясать под американскую дудку.

Что сделало Вашингтон таким сильным в то время? Ответ логичен: в Совбезе ООН заседают пять стран, которые победили во Второй мировой войне — РФ, США, Франция, Великобритания и Китай. Однако в 90-е годы в основном фигурировали Лондон, Штаты и Париж. Москве приходилось поддерживать США, потому что ее экономика была в критическом положении. Пекин же тогда предпочитал воздерживаться.

Свержение «босса»

В этот момент Америка мысленно провозгласила себя властителем человечества. Однако современный мир не предполагает единственного правителя. Объединение БРИКС подтверждает эту истину. Недавно президент Южной Африки Сирил Рамафоза, после своего визита в Эр-Рияд, заявил о желании Саудовской Аравии вступить в деловое сообщество.

Если ее присоединение в организацию состоится, то это станет настоящей пощечиной США. Китай, Индия, Иран и Россия отличаются своей независимой внешней политикой, поэтому их объединение в одном сообществе и так напрягает штаты. В случае с Саудовской Аравией дела пойдут куда хуже, ведь это главный американский союзник на Ближнем Востоке. Ее вступление в БРИКС будет переломным моментом для Вашингтона.

«Босса» больше нет

Стоит отметить, что если Эр-Рияд вступит в объединение, то за ним потянутся и другие государства с растущей экономикой. Те же Турция, Аргентина, Египет, Нигерия, Индонезия и другие. Этот наплыв сильно унизит и ударит не только Штаты, но и все страны большой семерки.

Сейчас Америка думает, как пригрозить Саудовской Аравии и что сделать, чтобы не допустить ее вступление в БРИКС. Однако против нее Вашингтон мало что может сделать. Эр-Рияд чувствует себя свободно на мировой арене, сейчас он показывает самый большой рост экономики среди стран «Большой двадцатки».

Тем более, решение страны является не закрытым событием, оно принято на фоне обострения украинского конфликта, конкуренции США и Китая и высокой конфронтации между Востоком и Западом. Для последних важно укрепить свои позиции и расширить сети друзей и союзников. Из этого следует, что Штаты больше не могут удерживать бразды правления миром, власть уходит из их рук.

Первый протест

Сейчас между Россией и Западом произошел большой разлом. Очень долго наша страна пыталась войти в западные ориентиры и даже частично вошла. Однако это уже в прошлом, теперь Москва будет строить свою экономику и политику, а также придерживаться отдельного мнения касаемо мировой повестки.

Серьезный конфликт с западными государствами, из-за которого произошло военное столкновение на Украине — подступал уже очень давно. Разногласия между сторонами начались еще в 2011–2012 годах, после войны НАТО против Ливии и начала вооруженного конфликта в Сирии.

Сирия всегда была для России близким партнером на Ближнем Востоке. Москва наблюдала за тем, как США и НАТО перебивали все новые государства — Югославию, Ирак, Ливию. Наша страна четко решила, что не хочет для Сирии той же участи. После этого, в 2013 году, между нами и Западом начался «ледяной холод».

Дело не в Украине

События Украины в 2014 году случились в то время, когда РФ окончательно разошлась во мнениях с западными лидерами. Она не согласилась с их точкой зрения ни по Ираку, не по Ливии, ни по Сирии, ни по Афганистану. Усугубило ситуацию и то, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию, несмотря на несогласие Запада.

Из всего этого следует, что украинский конфликт является финальной фразой размежевания России с Европой и США. Столкновение в Незалежной закономерно, избежать его было нельзя. Сейчас борьба идет не только с киевским режимом, но и с Западом, который активно «накачивает» его оружием и финансово поддерживает.

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