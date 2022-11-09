NI: слова генсека НАТО Столтенберга стали «холодным душем» для Зеленского

|
Анна Свотина
Анна Свотина 3 543

Мольбы президента Украины уже никто не слушает на Западе.

NI: слова генсека НАТО Столтенберга стали «холодным душем» для Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Украинский президент Владимир Зеленский, наконец, получил ответ от НАТО на запрос об ускоренном вступлении своей страны в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал неожиданное заявление, которое в The National Interest сравнили с отрезвляющим «холодным душем» для лидера Незалежной.

Обозреватель издания Марк Эпископос считает, что Столтенберг буквально «окатил Зеленского холодной водой» в ответ на просьбу, поскорее принять Украину в ряды натовцев. Политик безапелляционно озвучил непременное условие, которое обязательно к исполнению.

«Любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться», — подчеркнул Столтенберг.

При этом он напомнил, что Украина «имеет право выбирать свой собственный путь».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США.

Тема:
Украинский кризис
9 нояб
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
9 нояб
С ума сошли? Негодование британцев в адрес Зеленского и Пенна достигло пика
9 нояб
До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией
9 нояб
Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США
9 нояб
«Мечта» для темных времен: зачем власти Украины хотят воскресить Ан-225 «Мрия»
9 нояб
Владимир Зеленский получил «Оскар»
8 нояб
Все по классике: Мария Захарова сравнила беспредел в Одессе с «Окаянными днями» Бунина
8 нояб
«Много двухсотых»: украинская армия бежит от Артемовска
8 нояб
Угрозы и провокации: что делают на Украине молдавские наемники
7 нояб
В Одессе готовятся к сносу памятника Екатерине II
+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.06
0.08 61.24
0.42
Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Последние новости

6:00
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги
5:42
В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»
5:35
Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем
5:18
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова
5:00
Секрет без диет: можно ли похудеть без спорта

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика