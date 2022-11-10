Откровенный прессинг: зачем США готовятся к войне за Тайвань

Запад привык диктовать условия всему миру. Даже под угрозой большого кровопролития, там пытаются удержать гегемонию.

По заявлению Пентагона, США готовятся к войне за Тайвань. О том, что это может значить и какова роль Штатов в конфликте Китая и Тайваня, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин. По его мнению, роль американской стороны основополагающая, поскольку все последние годы независимость острова от Пекина обеспечивала именно она. В частности, имеется ряд договоров о военной безопасности Тайваня.

«Таким образом Китай прессуют военными учениями. В случае военного обострения между Китаем и Тайванем, будет война между Китаем и США», — сказал собеседник.

Специалист добавил, что ситуация между Китайской народной республикой (КНР) и островом, американцам гораздо ближе и понятней, чем события на Украине. Поэтому за океаном используют обстановку с Тайванем, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Незалежной. При этом Штаты не выйдут из украинского кризиса.

«Байден (президент США — Прим. ред.) не уйдет из украинского конфликта ни тихо, ни громко. Он будет постоянно его участником. Американская сторона сохранит за собой право единственной переговорной стороны, с которой будет говорить Россия о будущем Европы, европейского кризиса и Украины в целом», — пояснил политолог.

В заключение эксперт отметил, что РФ не станет участником второго фронта в случае войны КНР и США. Армии Китая, по его словам, вполне будет достаточно.

«Это может реанимировать формат „Антанты 2.0“ и переформатировать, создав новый военно-политический блок между Россией и Китаем», — резюмировал Бредихин.

До этого в зарубежных изданиях появилась информация, что Штаты готовятся к «ожидаемой агрессии в Азии против Тайваня». Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем в КНР создали копию «Кинжала».