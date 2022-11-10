Откровенный прессинг: зачем США готовятся к войне за Тайвань

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 72

Политолог Бредихин: США готовятся к войне за Тайвань, поскольку их роль основополагающая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walid Berrazeg; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад привык диктовать условия всему миру. Даже под угрозой большого кровопролития, там пытаются удержать гегемонию.

По заявлению Пентагона, США готовятся к войне за Тайвань. О том, что это может значить и какова роль Штатов в конфликте Китая и Тайваня, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин. По его мнению, роль американской стороны основополагающая, поскольку все последние годы независимость острова от Пекина обеспечивала именно она. В частности, имеется ряд договоров о военной безопасности Тайваня.

«Таким образом Китай прессуют военными учениями. В случае военного обострения между Китаем и Тайванем, будет война между Китаем и США», — сказал собеседник.

Специалист добавил, что ситуация между Китайской народной республикой (КНР) и островом, американцам гораздо ближе и понятней, чем события на Украине. Поэтому за океаном используют обстановку с Тайванем, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Незалежной. При этом Штаты не выйдут из украинского кризиса.

«Байден (президент США — Прим. ред.) не уйдет из украинского конфликта ни тихо, ни громко. Он будет постоянно его участником. Американская сторона сохранит за собой право единственной переговорной стороны, с которой будет говорить Россия о будущем Европы, европейского кризиса и Украины в целом», — пояснил политолог.

В заключение эксперт отметил, что РФ не станет участником второго фронта в случае войны КНР и США. Армии Китая, по его словам, вполне будет достаточно.

«Это может реанимировать формат „Антанты 2.0“ и переформатировать, создав новый военно-политический блок между Россией и Китаем», — резюмировал Бредихин.

До этого в зарубежных изданиях появилась информация, что Штаты готовятся к «ожидаемой агрессии в Азии против Тайваня». Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем в КНР создали копию «Кинжала».

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене
19:01
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
18:51
Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля
18:39
Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова
18:23
Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение
18:14
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика