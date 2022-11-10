Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР. Об этом сообщил военные корреспондент «Известий» Семен Пегов.

«Противник после водружения в населенном пункте флагов ДНР и РФ прямо сейчас предпринимает попытки вернуть утраченные позиции», — подчеркнул корреспондент.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на данный момент известно о перегруппировке российских войск.