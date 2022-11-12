Военкор «Известий» показал подбитый БТР «Буцефал» при атаке ВСУ на «Муравейник»

Военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры уничтожения БТР-4 «Буцефал» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая машина участвовала в контратаке на ранее отбитый у украинских боевиков укрепрайон «Муравейник», однако подорвалась на мине. Да и само наступление обернулось для ВСУ катастрофой.

«Это тот самый „Буцефал“, который первым подорвался на мине во время той самой эпичной атаки, когда четыре „коробочки“ пытались его вернуть. Он первым подорвался на мине. Вот лежит механик-водитель. Экипаж разбросан по кустам. Не выжил никто», — рассказал журналист.

Он также показал кадры, на которых видно, как БТР буквально разрывает на части при наезде на мину. Позднее внутри и вокруг дотла сгоревшего остова машины российские бойцы Отдельного батальона спецназа НМ ДНР обнаружили тела погибших при взрыве боевиков. Также они нашли флаг подразделения, который свидетельствовал, что экипаж БТР составляли морские пехотинцы 503-го батальона ВСУ — так называемые «Барсуки». Осмотр тел показал, что боевики погибли от осколочных ранений, некоторые, будучи еще живыми, истекли кровью.

Подробнее о том, как идут бои с украинскими формированиями на донецком направлении, смотрите в «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ 13 ноября в 23:00.

Съемочная группа «Известий» стала первой из журналистов, кто побывал в отбитом у ВСУ укрепрайоне «Муравейник» в районе Донецкого аэропорта. Он представляет собой разветвленную сеть окопов, которые сейчас полностью зачищены от боевиков. До этого укрепрайон больше восьми с половиной лет удерживали ВСУ. Именно отсюда ездили на ротацию в терминал Донецкого аэропорта так называемые «Киборги». Теперь «Муравейник» полностью перешел в руки российских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.