Быстрые БМП и меткие гранатометчики: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 23

Пока мобилизованные восстанавливают боевые навыки на полигонах, российские военные защищают Отечество от националистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса от украинских националистов. Мобилизованные граждане тем временем осваивают военную науку и восстанавливают боевые навыки. 5-tv.ru собрал лучшие видео из зоны СВО за минувший день в одном ролике.

Читайте также

Группировка «Отважные» в зоне СВО РФ прокладывает путь для наступления «Солнцепеками»

Так, в Минобороны РФ показали, как проходят курс интенсивной подготовки военнослужащие Западного военного округа (ЗВО). Тренировки ведутся на полигонах в Белоруссии. Мужчины сдают нормативы на гусеничных БМП, выполняя маневры на высокой скорости, ведут огонь из орудий бронетехники, а также совершенствуют стрельбу из штатного оружия, проходят полосы препятствий и учатся оказывать первую помощь.

Тем временем на Сахалине мобилизованные граждане обучаются стрельбе из гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В. Мишени имитируют бронетехнику и скопление живой силы условного противника. Также военнослужащие обучаются вести разведку местности и тактике действий на поле боя.

В зоне специальной военной операции продолжается разминирование территорий. За короткое время военные ЗВО обезопасили более пяти тысяч квадратных километров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков. В частности, специалистам нередко попадаются запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео от первого лица, на котором дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожают бронетехнику ВСУ. Российские беспилотники попали точно в намеченные цели на херсонском направлении.

Тема:
Специальная военная операция России
14 нояб
«Кто-то деньгами, кто-то носки вяжет»: кто из звезд поддерживает новые регионы РФ
14 нояб
«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
14 нояб
МО РФ: Киев распространяет фейки о новом призыве в рамках частичной мобилизации
13 нояб
Группировка «Отважные» в зоне СВО РФ прокладывает путь для наступления «Солнцепеками»
13 нояб
«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
13 нояб
Денег нет, вернуться некуда: как живут сбежавшие из РФ знаменитости
13 нояб
Нехочуха: Киев бесится из-за призывов к переговорам с РФ
13 нояб
ВС РФ отразили атаку ВСУ с наемниками с трех направлений и отбросили на минное поле
13 нояб
МО РФ: Российская армия полностью освободила поселок Майорск
13 нояб
Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Пей чай, пока он горячий: китайский совет дня на понедельник, 14 ноября

Последние новости

6:37
Успеть все: как построить успешную карьеру и не забыть про семью
6:28
Наталья Бочкарева била одноклассника за домогательства: «Глаз у человека выпал»
6:19
«Кто-то деньгами, кто-то носки вяжет»: кто из звезд поддерживает новые регионы РФ
6:09
Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
6:00
Быстрые БМП и меткие гранатометчики: лучшее видео из зоны СВО за день
6:00
Экоактивистка и разведчица: что вы не знали об авторе «Пеппи» Астрид Линдгрен

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика