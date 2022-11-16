Захарова о фото с привязанными людьми в Херсоне: «Это и есть киевский режим»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Захарова сравнила привязывание людей к столбам в Херсоне с линчеванием

Захарова о фото с привязанными людьми в Херсоне: «Это и есть киевский режим»

Фото: © РИА Новости

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Тема:
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Киев всегда расправлялся с неугодными для себя людьми. Теперь не в силах молчать даже СМИ Запада.

Фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными», — сказала дипломат.

Она уточнила, что западных журналистов лишили аккредитации сразу после того, как они написали о происходящем.

«Это и есть Зеленский настоящий, это и есть киевский режим», — заключила Захарова.

Под санкции Киева попали в том числе обозреватели телеканалов CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. При этом фотограф американского агентства Associated Press смог сделать кадр с привязанными к столбам людьми «в наказание за сотрудничество с российскими властями».

Несколько дней назад офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале работы властей Киева в Херсоне. Позже представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсонщине комендантского часа.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем заявил Зеленский.

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