Захарова о фото с привязанными людьми в Херсоне: «Это и есть киевский режим»
Захарова сравнила привязывание людей к столбам в Херсоне с линчеванием
Фото: © РИА Новости
Киев всегда расправлялся с неугодными для себя людьми. Теперь не в силах молчать даже СМИ Запада.
Фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне шокировали, это чудовищный акт, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными», — сказала дипломат.
Она уточнила, что западных журналистов лишили аккредитации сразу после того, как они написали о происходящем.
«Это и есть Зеленский настоящий, это и есть киевский режим», — заключила Захарова.
Под санкции Киева попали в том числе обозреватели телеканалов CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. При этом фотограф американского агентства Associated Press смог сделать кадр с привязанными к столбам людьми «в наказание за сотрудничество с российскими властями».
Несколько дней назад офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале работы властей Киева в Херсоне. Позже представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсонщине комендантского часа.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем заявил Зеленский.
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