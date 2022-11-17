«Оля опять влипла»: Жигалова рассекретила роман Бузовой с депутатом и актером

Знаменитость продолжает рассказывать публике о своем одиночестве и поисках того единственного и неповторимого. А параллельно ее замечают в компании известных мужчин.

За личную жизнь певицы Ольги Бузовой переживает не только сама знаменитость и ее большая армия поклонников, но и журналистка Алена Жигалова. Бузовой приписывают многочисленные романы, как с коллегами по шоу-бизнесу, так и влиятельными людьми. Но, несмотря на это, знаменитости не позавидуешь, считает Жигалова.

Всему виной, уверена Алена Жигалова, разбитое сердце Ольги Бузовой в будущем. Ведь певица мечтает и грезит о крепкой семье, в которой она, наконец, познает счастье материнства. Но планы рушатся в одночасье.

«Я расстроилась за Бузову. Опять влипла. Мало было ей романов. С Тарасовым, с Давой, который ушел к другой. Это все снова приведет к крокодильим слезам», — отметила Жигалова в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Такой печальный вывод журналистка сделала после того, как в социальной сети появилось несколько видео. На одном из них Бузова в Дубае отдыхала на пляже в компании депутата Ильи Мительмана. Все бы ничего, но, по словам Жигаловой, но мужчина женат, у него есть дети и частенько его имя мелькает в скандальных историях и романах со знаменитостями.

Однако эпатажная светская львица также была замечена и с другим мужчиной. В одном из аэропортов за барной стойкой она беседовала с актером Антоном Филиппенко.

«Так с кем же Бузова в итоге: с Антоном Филипенко или Ильей Мительманом? Что она вообще задумала? Оля, сообщи в своих социальных сетях, что происходит в твоей личной жизни», — призвала Жигалова Бузову.

Сама же Ольга Бузова продолжает скрывать возможные изменения в личной жизни. В социальной сети она демонстрирует лишь свою работу.

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