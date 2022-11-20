Сменила пластинку: поклонники не узнали голос Бузовой в новой песне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Поклонники Ольги Бузовой заметили, что у нее изменился голос в новой фонограмме

Сменила пластинку: поклонники не узнали голос Бузовой в новой песне

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая показала очередной трек и вызвала недоумение в соцсетях.

Ценители творчества поющей ведущей Ольги Бузовой гадают, что случилась с ее голосом: в новой песне, которую звезда презентовала в соцсети, он заметно отличается от того, что звучит во всех ее предыдущих треках.

«Вы не заметили, что Ольге Бузовой изменили голос? Совсем не похож на тот, который был раньше. Или нам показалось?» — задаются вопросом фанаты.

Остается ждать пояснений самой артистки о том, что так кардинально изменило ее голос — изнуряющие вокальные упражнения или достижения современной звукозаписи. А главное — зачем так резко менять любимый миллионами фанатов чарующий тембр.

Напомним, вокальный талант проявился у Бузовой сразу после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Первый студийный альбом «По звуки поцелуев» экс-звезда «Дома-2» выпустила уже через год, а за ним последовали еще два — «Принимай меня» (2018) и «Вот она я» (2021). Кроме того, поющая ведущая за несколько лет музыкальной карьеры выпустила множество синглов и музыкальных видео.

Надо признать, что вокальные способности певицы неоднозначно оценивают и поклонники, и профессионалы индустрии. Особенно часто подвергаются критике и высмеиванию попытки Бузовой петь «живьем», без фонограммы. К примеру, в апреле, когда она решила продемонстрировать фанатам отрывок из своей новой песни, те в комментариях написали, что им стыдно ее слушать, и назвали ее голос «отвратительным».

Продюсер Иосиф Пригожин и вовсе заявил, что общественность надо оградить от творчества Бузовой. По словам супруга певицы Валерии, его бесит, что звезду соцсетей позиционируют как личность, формирующую музыкальные вкусы у публики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко решили не отставать от поющей ведущей и записали новую песню.

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