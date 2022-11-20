Сменила пластинку: поклонники не узнали голос Бузовой в новой песне
Поклонники Ольги Бузовой заметили, что у нее изменился голос в новой фонограмме
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Поющая ведущая показала очередной трек и вызвала недоумение в соцсетях.
Ценители творчества поющей ведущей Ольги Бузовой гадают, что случилась с ее голосом: в новой песне, которую звезда презентовала в соцсети, он заметно отличается от того, что звучит во всех ее предыдущих треках.
«Вы не заметили, что Ольге Бузовой изменили голос? Совсем не похож на тот, который был раньше. Или нам показалось?» — задаются вопросом фанаты.
Остается ждать пояснений самой артистки о том, что так кардинально изменило ее голос — изнуряющие вокальные упражнения или достижения современной звукозаписи. А главное — зачем так резко менять любимый миллионами фанатов чарующий тембр.
Напомним, вокальный талант проявился у Бузовой сразу после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Первый студийный альбом «По звуки поцелуев» экс-звезда «Дома-2» выпустила уже через год, а за ним последовали еще два — «Принимай меня» (2018) и «Вот она я» (2021). Кроме того, поющая ведущая за несколько лет музыкальной карьеры выпустила множество синглов и музыкальных видео.
Надо признать, что вокальные способности певицы неоднозначно оценивают и поклонники, и профессионалы индустрии. Особенно часто подвергаются критике и высмеиванию попытки Бузовой петь «живьем», без фонограммы. К примеру, в апреле, когда она решила продемонстрировать фанатам отрывок из своей новой песни, те в комментариях написали, что им стыдно ее слушать, и назвали ее голос «отвратительным».
Продюсер Иосиф Пригожин и вовсе заявил, что общественность надо оградить от творчества Бузовой. По словам супруга певицы Валерии, его бесит, что звезду соцсетей позиционируют как личность, формирующую музыкальные вкусы у публики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко решили не отставать от поющей ведущей и записали новую песню.
- 19 нояб
- «Денис, я люблю тебя»: Ольга Бузова впилась губами в женатого Дорохова
- 18 нояб
- Борода и отсутствие макияжа: как будут выглядеть российские звезды в старости
- 17 нояб
- «Оля опять влипла»: Жигалова рассекретила роман Бузовой с депутатом и актером
- 13 нояб
- «Горжусь собой безумно»: Бузова переехала в свою квартиру за 120 миллионов
- 12 нояб
- Фото Бузовой в своих и чужих соцсетях: где правда?
- 12 нояб
- «Мое сердце готово»: Бузова заговорила о новых отношениях на глазах у бывшего
- 4 нояб
- Основательно поработала: какие пластические операции делала Ольга Бузова
- 1 нояб
- Жена шахматиста Карпова рассказала о его состоянии: «Рвется домой, сегодня скандалил»
- 1 нояб
- «Контраст с теми, кто свалил!»: Симоньян о поездке Бузовой в Донбасс
- 1 нояб
- «Полный шок!» — Бузова не верит, что шахматист Карпов лежит в коме
Читайте также
86%
-0.02 62.45
-0.12
Нашли ошибку?