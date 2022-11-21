Критик Рудченко объяснил «новый» голос Бузовой: сделала подтяжку?
Музыкальный критик Рудченко заподозрил Бузову в отсутствии вокальных навыков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Знаменитость столкнулась с волной негатива из-за необычного вокала, однако это только цветочки.
Вокальные навыки поющей телеведущей Ольги Бузовой довольно низкие. Даже свои собственные песни она не сможет исполнить самостоятельно и прибегает к методу автотюна. Об этом заявил музыкальный критик Павел Рудченко. Так он прокомментировал последний трек артистки, который сильно возмутил фанатов из-за изобилия улучшающих эффектов.
«Думаю, сделано это, чтобы люди не обращали особое внимание на ее исполнение, а больше услышали текстовую основу <…> Но так как это режет слух, вылетают еще нюансы по подтяжке вокала Бузовой, что как раз-таки идет ей в минус, так как подтверждает тот факт, что она даже такую легкую песенку не может исполнить сама», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.
К слову, другой музыкальный критик — Сергей Соседов, в отличие от своего коллеги по цеху и вовсе отказался комментировать трек поющей телеведущей. По его мнению, песни Бузовой не имеют ничего общего с музыкой, поэтому говорить о них бессмысленно.
«Синее пятно на полу. Это из этой же области — пустое, ни о чем», — говорил он.
Также продюсер Иосиф Пригожин разделяет мнение Соседова и Рудченко. Недавно он призвал оградить публику от музыкальных хитов Ольги. Муж певицы Валерии недоволен тем, что звезду из соцсетей рассматривают как личность, формирующую вкусы у многолюдной публики.
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