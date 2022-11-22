Журналиста Associated Press уволили за статью об инциденте с ракетой в Польше
Информационное агентство попрощалось с сотрудником после проведенного расследования.
Фото: Reuters / Byline: JAKUB ORZECHOWSKI/AGENCJA WYBORC
Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который освещал тему падения ракеты в Польше. Об этом сообщает The Washinton Post со ссылкой на источники.
«Associated Press в понедельник уволило репортера по национальной безопасности, который предоставил ошибочную информацию о ракетном ударе в Польше на прошлой неделе, что привело к широко распространенному, но неточному новостному оповещению и истории, предполагающей, что Россия несет ответственность за инцидент», — говорится в материале The Washinton Post.
В нем отмечается, что решение об увольнении сотрудника агентства было принято после короткого расследования. Изданию это подтвердили сотрудники новостной организации.
Две ракеты на востоке Польше упали вечером 15 ноября. После Associated Press обнародовало эту новость со ссылкой на источник в американской разведке. Он заверял, что территорию страны пересекли якобы российские ракеты, в результате чего два человека погибли. Информация также разлетелась по другим СМИ. Позже агентство эту новость удалило.
В России случившееся назвали провокацией, отметив, что Вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позже российские эксперты идентифицировали обломки как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша стягивает немецкие вооружения к границе с Украиной.
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