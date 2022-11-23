Военкор «Известий» показал кадры штурма центра Марьинки: «Победа будет за нами!»

Ожесточенный бой идет в эти минуты в ДНР — наши войска штурмуют Марьинку и уже зашли в центр города. На передовой работает военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Он покажет эксклюзивные кадры с позиций, которые еще несколько часов назад занимали украинские боевики.

Эксклюзивные кадры прохода разведроты Южного военного округа к центру Марьинки. Сначала частный сектор, а за ним — многоэтажные дома

В полуразрушенных жилых домах ВСУшники оборудовали огневые точки. На территории местной школы валяются посеченные осколками каски украинских военных и куски разбитых раций. Там, где пехоте не продвинуться, слово берет артиллерия.

«Донбасс потихоньку теряет листву, а работать надо. Поэтому сейчас на движение и перегруппировку уходит намного больше времени. Но и противника становится намного легче обнаружить. Поэтому теперь мы чаще следим за работой крупного калибра, который если уж попадет, то наверняка», — рассказал военкор Денис Кулага.

Наведенные орудия бьют по назначенным целям! И тут же кадры воздушной разведки — точное поражение скопления сил противника в центре Марьинки.

Как только противник предпринимает попытки перебросить подкрепление на этот участок фронта, тут же все пути сообщений в Марьинке перекрывают залпы реактивных систем «Ураган». И только после этого бойцы разведроты занимают новый квартал в городе.

«Штурм идет планомерно, нам удается запутать врага и вынудить его делать ошибки. Мы этим пользуемся и идем вперед. Победа будет за нами!» — уверен военнослужащий ВС России с позывным «Горец».

Перемещение по секторам — как у пехоты, так и у артиллерии — идет чуть ли не минута в минуту. Вместе выходят на атаку и вместе занимают укрытия, ожидая ответного удара. Наши войска при необходимости меняют место дислокации и остаются вне досягаемости украинской артиллерии.