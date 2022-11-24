Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Журналист работает на передовой с самого начала специальной военной операции.

Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Специальная военная операция России

За время спецоперации на Украине журналист продемонстрировал во всей полноте свои профессиональные качества — это не только умение рассказывать о событиях из горячей точки, но и смелость, и преданность Родине.

Даже после серьезного ранения, полученного под Донецком в октябре, и перенесенной операции Пегов вернулся на передовую и, в частности, снял фильм о работе артиллерии под Авдеевкой. Его заслуги перед Отечеством оценили на высшем уровне.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сам же журналист накануне кратко высказался в Telegram-канале своего проекта WarGonzo:

«Служу России!» — прокомментировал он.

Семен Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее освещал грузино-абхазский конфликт. В конце октября Пегов, находясь на передовой, подорвался на запрещенной мине «Лепесток». На месте происшествия ему оказали первую медицинскую помощь, после чего корреспондент перенес операцию и вернулся в горячую точку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин наградил экипаж катера «Арарат» за героическое спасение жителей Херсона.

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Специальная военная операция России
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