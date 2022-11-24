Еще 50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Теперь они будут проходить реабилитацию в Москве.

Сегодня, 24 ноября, на родину вернулись 50 российских военнопленных, сообщает Минобороны РФ.

«Российские военные возвращены после проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории», — говорится в сообщении.

Известно также о том, что им в плену грозила смертельная опасность. Сейчас всем солдатам оказывается медицинская и психологическая помощь.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что расстрел безоружных бойцов РФ — это преступление, которое не должно перейти в разряд забытых или вялотекущих уголовных дел. Дипломат назвала сегодняшние времена парадоксальными, поскольку российской стороне все чаще приходится доказывать основные понятия, взятые за основу человечеством.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23 ноября из украинского плена вернулись более 30 российских военнопленных. 35 российских военнослужащих были доставлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.