Росавиация продлила режим ограничения полетов в РФ

Режим ограничений на полеты в России продлили до 3 декабря, об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в релизе.

В связи с действующим режимом Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Как известно, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, в связи со специальной военной операцией на Украине. С этого периода режим ограничений в целях безопасности постоянно продлевается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ.