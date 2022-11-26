Звезда картины «Любовь и голуби» о сбежавших артистах: «Россия смоет эту попсу»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 821

Актер Михайлов заявил об облегчении в связи с отъездом из России Пугачевой и Галкина*

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Александр Михайлов уверен, что в стране должна остаться настоящая национальная красота, которая десятилетиями уничтожалась.

Звезда картины «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал о своем отношении к артистам, которые бежали и продолжают бежать из России на фоне спецоперации. Он уверен, что так страна очищается от ненужных людей. Об этом знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«В основном сбежала попса, элементарная попса. Сбежали за границу люди, которые не очень позитивно относились к моей Родине. Скажу дословно — негативно относились, поэтому было очень много иронии, ерничества. Когда мне звонят и спрашивают: «Как же так? Пугачева уехала, Галкин* уехал…». <…> Я им ответил: «Знаете, я вот с утра просыпаюсь в холодном поту и думаю: «Как же там ребятам? Тяжело им, наверное, ребятам? И Алле Борисовне, наверное, тяжело». Да уехали и слава Богу!» — иронизирует собеседник.

Актер не скрывает, что он не против отъезда из России и других знаменитостей. К примеру, Константина Богомолова, Дани Милохина — всех тех, кто, по мнению собеседника, не из «нашей категории».

«У Будды есть такое выражение: „Бросай в меня камни, бросай в меня грязь, а я — река“. Вот Россия „смоет“ эту попсу, культуру. Я бы очень хотел, чтобы за границей оказались и Бузовы, и Моргенштерны, и Дани Милохины — они не из нашей категории. А должна быть русская настоящая национальная красота, которая десятилетия уничтожалась, это я очень хорошо помню. На своем веку я это повидал», — добавляет артист.

Александр Михайлов подчеркнул, что у каждой нации — своя интонация. Для России это стыд, красота и любовь, без них она не мыслима.

«В Росси должны быть сохранены стыд, красота, любовь — это прописные истины, которые имеют огромное значение, без этого невозможно», — заключил собеседник.

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* — признан иноагентом в России

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