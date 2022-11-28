Росгвардейцы поздравили с Днем матери 71-летнюю женщину-добровольца в зоне СВО

Отважная бабуля отправилась на фронт вслед за внуком, чтобы лечить и поддерживать раненых бойцов.

Росгвардейцы поздравили с Днем матери 71-летнюю Наталью Пасику — добровольца-санитара в зоне специальной военной операции (СВО). Женщине преподнесли букет цветов и торт.

«Уважаемая Наталья Богдановна! Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью и мужеством. Далеко не каждый человек способен преодолеть тысячи километров, чтобы помогать людям в районе проведения СВО. Ваш пример милосердия, силы духа и любви к Родине вдохновит еще множество людей», — сказал командир подразделения.

Хабаровчанка Наталья Пасика стала звездой соцсетей и СМИ после того, как отправилась в зону СВО вслед за внуком, чтобы лечить и поддерживать раненых российских бойцов.

Попасть в район боевых действий даме преклонных лет было непросто: в силу возраста «мобилизовать» ее не хотели и раз за разом отказывали, начиная с сентября. Однако Наталья Богдановна проявила настойчивость и все же добилась разрешения поехать на фронт. С собой отважная бабуля привезла гостинцы для бойцов: дальневосточную рыбу и письма от школьников. А скоро к ней в зоне СВО присоединится и ее сын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева в День матери призналась во второй берменности.