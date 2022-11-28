Денис Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска

Российские войска преуспели в серии наступлений в районе Артемовска. ВС РФ близки к окружению города. О достижениях российских военных рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио ДНР не отрицает, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной, но подразделения РФ продвигаются вперед.

«Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка», — прокомментировал он в эфире федерального канала.

Также появилась информация о 80 убитых украинских бойцах. Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) поредели в результате неудачной контратаки на артемовском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кривом роге на Украине полностью остановили железнодорожное движение после ракетного удара.