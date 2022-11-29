Украинские боевики насмерть забили мать и сына ради денег
Боевики ВСУ до смерти избили мать и сына из-за денег на правобережной части Херсонской области
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine
Киевский режим специально не пускает журналистов на подконтрольные территории, скрывая жуткие преступления националистов.
На правобережной части Херсонской области, которую контролирует киевский режим, властвуют беззаконие и самоуправство. Националисты издеваются над мирным населением и учиняют жестокую расправу за любую провинность. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред.)», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что неспроста на эту территорию не пускают любых журналистов. Это доказывает, что события на подконтрольной ВСУ части Херсонской области не имеют «никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав». Барбашов подчеркнул, что несмотря на беспредел боевиков, мировое сообщество в лице Европы продолжает поддерживать Украину и закрывает глаза на преступления националистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне.
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