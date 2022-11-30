Вслед за Ивлеевой блогер Дава хочет сняться в кино: «Сыграю маньяка»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 406

Блогер Давид Манукян заявил о желании сняться в кино в роли маньяка

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой признался, что давно подумывает об актерской карьере. А как же музыка и дуэты с Киркоровым?

Блогер Давид Манукян признался, что не против сыграть в кино. При этом он уверен, что его таланта и внешних данных достаточно для исполнения любых ролей — от драматических до комедийных.

«Конечно, хотелось бы сыграть какую-то драматическую роль. Может быть, что-то страшное, где нужно будет сыграть какого-нибудь маньяка. Где-то наоборот, что-то смешное. То есть мне бы хотелось попробовать себя в разных ролях. Я чувствую, что я могу это сделать и хочу. Это самое главное», — заявил Манукян в комментарии 5-tv.ru.

Не исключено, что бывшему возлюбленному поющей ведущей Ольги Бузовой не дают покоя лавры другого топового блогера Насти Ивлеевой, которая недавно снялась в главной роли в фильме «Монастырь». При этом партнер Ивлеевой по съемочной площадке актер Филипп Янковский достаточно высоко оценил ее дебют в большом кино, назвав «талантливой девочкой».

Отметим, Манукян обрел популярность благодаря юмористическим и социальным роликам, которые публиковал в своих социальных сетях. Позже он решил запеть: в его арсенале уже есть дуэт с Филиппом Киркоровым. Но, видимо, знаменитость еще не нашел себя, раз думает податься на съемочную площадку большого кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манукян признался в готовности стать отцом. При этом известно, что 29-летний блогер полностью поглощен карьерой и записывает совместные песни с певцом Филиппом Киркоровым.

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