Ночь с 29 на 30 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

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Из-за сильных заморозков на российских дорогах образовалась наледь.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Сергеев; 5-tv.ru

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Погода

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Температура воздуха в столице опустилась почти до -12°. Днем синоптики обещают незначительное потепление до 5-7° мороза. Из-за скользких дорог в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Метеозависимых москвичей предупреждают о высоком атмосферном давлении. Оно будет выше нормы до конца недели. Стоит добавить, что самым холодным этот день был в 1998 году. Тогда столичный воздух остыл до -21°.

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