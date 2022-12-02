Соловьев превознес помогающую Донбассу Бузову: «Окончательно убрала Собчак»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 153

Телеведущий заявил, что бывшие коллеги по «Дому-2» разительно отличаются. В трудной ситуации они показали, кто трус, а кто — смельчак и патриот.

Соловьев превознес помогающую Донбассу Бузову: «Окончательно убрала Собчак»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущий Владимир Соловьев спел оду звезде «Дома-2» Ольге Бузовой и сравнил ее с бывшей коллегой по шоу Ксенией Собчак в эфире собственной передачи на федеральном канале. Не в пользу последней. Известно, что журналист не скрывает своей неприязни к эмигрировавшим звездам на фоне украинского конфликта. На этот раз его сокрушительная речь обрушилась на Ксению Анатольевну, резко осуждающую политику страны и регулярно отсиживающуюся за границей.

При этом Бузову Соловьев исключительно хвалил. Он высоко оценил ее стремление помочь соотечественникам из Донецка, а также оказанную им поддержку со стороны звезды. Телеведущий настолько гордится артисткой, что даже ее творчество теперь кажется ему прекрасным. Очевидно, пора шуток про коньяк в телеэфире для Бузовой в прошлом. Своими поступками она не смешит публику, а вызывает уважение.

«Интересно, ведь Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет никакой Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало… Лишь бы не сесть в тюрьму, за абсолютное подлое проявление своей меркантильной душонки. А есть Бузова — которая ничего не боится. Поехала в Донецк, раздавала гуманитарную помощь, которую сама и закупила, которая еще и песню веселую написала и хорошо ее исполнила», — сказал Соловьев.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущийВладимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий. Источник фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Журналист уверен, что многим знаменитостям стоит брать пример именно с Бузовой. Так как она способна не только на слова поддержки, красивые речи, но и на реальные действия. Готова помогать бойцам материально. Владимир Соловьев назвал поющую телеведущую живой и остроумной. Своими поступками, по его словам, Бузова «умыла всех».

И хотя Соловьев никогда не был фанатом творчества звезды, ее композиция «Релокация» о мужчинах, которые испугались частичной мобилизации, показалась ему «прикольной и смешной».

Стоит отметить, не только ведущий признал Бузову как достойную гражданку России. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и почему главред RT Маргарита Симоньян заступилась за певицу.

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