Ольга Бузова устроила новоселье в квартире за 120 миллионов: «Как хорошо дома!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 18

Певица Ольга Бузова впервые приняла гостей в своей новой квартире за 120 миллионов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / buzova86

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Тема:
Ольга Бузова

Поздравить звезду «Дома-2» пришли самые близкие — члены ее команды и подруги. Как отметила хозяйка, первыми пригласила самых верных и надежных.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова впервые приняла гостей в своей московской квартире. На новоселье пригласила только самых близких и проверенных годами друзей и сотрудников. В их числе оказались пиар-директор поющей телеведущей Антон Богославский, Мария Погребняк, Арам Арчер, Эльмир Магеррамов и Павел Сеничкин. Все пришли с подарками и словами восхищения — дружно похвалили роскошный интерьер дома Бузовой.

Хозяйка поставила на стол оливье, соленья и другие закуски и несколько бутылок игристого. Что-то приготовила сама, отдельные блюда занятая артистка решила заказать в ресторане. Накануне новоселья признавалась, что очень взволнована — будто впереди ее день рождения. К приходу гостей она украсила комнаты и организовала сервировку как в новогоднем стиле. Собравшись, веселая компания сфотографировалась у богатой ели в гирляндах и игрушках.

«Сегодня я устроила новоселье со своей командой и девочками. Это очень важное для меня событие. Я шла к нему много-много лет, и это такое счастье. В этот день со мной рядом только те, кто проходил этот путь вместе со мной эти долгие годы. Спасибо вам, что разделяете мое счастье, и спасибо вам за вашу любовь и подарки. Я вас люблю. Как же хорошо дома», — подписала снимок Бузова.

Знаменитость приобрела столичную недвижимость в 2019 году. Ее жилище площадью 200 квадратных метров, по оценкам экспертов, стоит около 120 миллионов рублей. Купила телеведущая буквально голые стены, еще два года после сделки в апартаментах шел ремонт. Недавно она наконец приняла работу и перевезла вещи в собственный дом.

12 ноября селебрити опубликовала видео из квартиры и сообщила, что впервые ночевала в ней. Бузова не скрывала, что гордится собой и с восторгом смотрит на плоды своего труда. Особенно важно, отмечала Ольга, осознавать, что всего добилась самостоятельно — из бетонной коробки создала квартиру мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова заставила журналиста Владимира Соловьева полюбить свои песни.

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