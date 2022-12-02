ВС РФ приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 77

ВС РФ приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное на авдеевском направлении в ДНР

ВС РФ приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты вынуждены отступать, чтобы не потерять все позиции сразу.

Военнослужащие России начали штурмовать позиции украинских националистов в селе Водяное на авдеевском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В издании отмечается, что благодаря точной работе артиллерии и корректировке огня с беспилотников, наши военные успешно продавливают оборону противника, поэтому боевики отступают со своих позиций, ведь терпят страшные потери.

Издание предоставило кадры работы артиллерии, сброс боеприпасов на ВСУ при помощи беспилотника и непосредственный штурм личным составом.

Накануне Минобороны сообщило об успешном освобождении российскими военными населенного пункта Андреевка в ДНР. Потери украинских боевиков в ходе боя составили до 40 националистов, два танка и пять боевых бронемашин. За день до этого ВС РФ освободили Белогоровку и Перше Травня в ДНР. Тогда было ликвидировано до 50 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности об освобождении поселка Опытное.

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