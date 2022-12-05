Пит-стоп на передовой: в рембатальонах научились путать ВСУ при модернизации техники

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В ремонтных батальонах РФ научились путать ВСУ при модернизации техники

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военкор «Известий» показал, как слесари и механики восстанавливают боевые машины в непростых условиях.

Реанимацию и тюнинг-ателье для техники развернули на передовой наши военные. Рембатальоны модернизируют машины так, что украинские боевики путают их со своими. Военкор «Известий» Александр Сафиуллин все покажет.

После возвращения с поля боя танк всегда отправляется на обслуживание в ремонтный батальон. О повреждениях или недочетах сообщает механик-водитель машины. Но слесари все равно должны провести полный осмотр — какие-то неисправности в боевых условиях могли и не заметить.

«Сейчас мы ее обслужим, посмотрим, чего не хватает, подтянем гусеницы, прошприцуем катки, заменим масло», — объяснил порядок действий офицер Народной милиции ДНР с позывным «Карел».

С другой стороны машины уже кипит работа. За полтора месяца боев мелких недочетов накопилось достаточно. Там, в полях, за техникой также стараются внимательно следить. Если требуется более серьезный ремонт — машину приходится отправлять в тыл.

Примерное время, которое по местным правилам отводится на обслуживание машины, десять часов. После она должна быть на ходу и готова к бою. Эта машина исправна, можно отправлять. На очереди танк — Т-62Б. Он только что вернулся с передовой.

«Крыла нет, бак разорван — это был подрыв на ТМке. Гусеницу на месте починили, и опять в бой», — рассказал военнослужащий.

Есть в парке бригады и бывшие танки ВСУ. Это трофейная техника, еще остался украинский «пиксель». Позывной у машины «Копченый». Видим характерные следы горения, попала под огонь, получила прозвище.

«Находится он у нас уже давно, заполучили в Малой Ниссоли, был брошен, утоплен, еще его подбили. Танк вообще был не на ходу, мы его оттуда эвакуировали, поставили на ход», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Мироха».

Оборудовали тепловизором, практически полностью перебрали систему управления огнем — танк не стрелял, еще заменили двигатель. Теперь это вновь полноценная боевая единица на службе республики.

А эта машина внешне очень похожа на украинский «Булат». Но только внешне. По факту так называемый «передел» — хитрость механиков ДНР. Башню сделали скосой, чтобы обмануть противника. А пока он будет опознавать технику — экипаж может успешно отработать по цели и уйти с позиции.

Тема:
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