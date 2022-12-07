Шойгу об обстрелах украинцами Запорожской АЭС: «Создают видимость»

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По словам российского министра обороны, действия киевских властей направлены на создание видимости угрозы ядерной катастрофы.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Украинская армия потеряла в ноябре почти 8,5 тысяч военнослужащих, а также полтора десятка самолетов и вертолетов, и 150 танков. Об этом сегодня сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что наши вооруженные силы продолжают освобождать Донбасс и нанесли значительный удар по силам ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. При этом, как заявил министр, Киев продолжает создавать видимость угрозы ядерной катастрофы, каждый день обстреливая Запорожскую атомную станцию.

«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», — рассказал Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

Тема:
Специальная военная операция России
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