Шойгу об обстрелах украинцами Запорожской АЭС: «Создают видимость»
По словам российского министра обороны, действия киевских властей направлены на создание видимости угрозы ядерной катастрофы.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Украинская армия потеряла в ноябре почти 8,5 тысяч военнослужащих, а также полтора десятка самолетов и вертолетов, и 150 танков. Об этом сегодня сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что наши вооруженные силы продолжают освобождать Донбасс и нанесли значительный удар по силам ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. При этом, как заявил министр, Киев продолжает создавать видимость угрозы ядерной катастрофы, каждый день обстреливая Запорожскую атомную станцию.
«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», — рассказал Сергей Шойгу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.
- 6 дек
- «Не хватает продовольствия»: положение ВСУ в Артемовске становится все хуже
- 6 дек
- В результате обстрела в Донецке погибли три человека, еще 14 ранены
- 6 дек
- Галкин* вышел на связь с поклонниками из-за финансовых трудностей
- 6 дек
- Песков рассказал, что должно стать итогом конфликта на Украине
- 6 дек
- В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена еще 60 солдат
- 6 дек
- «Мужики успели оттащить»: очевидцы рассказали, как пережили обстрел Донецка
- 6 дек
- Боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы
- 6 дек
- Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
- 6 дек
- «Кочующие» минометы: Военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие
- 6 дек
- Улицы украинских городов ночью погрузились в кромешную тьму
Читайте также
53%
0.73 66.11
0.59
Нашли ошибку?