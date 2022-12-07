«Я буду защищать Родину!» — Лера Кудрявцева заявила о готовности идти на фронт
Лера Кудрявцева призналась, что готова защищать Родину на фронте
Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina
Артистка призналась, что в ее природе — кого-то защищать и спасать.
Телеведущая Лера Кудрявцева готова идти на фронт и защищать Родину. Об этом она сообщила в интервью KP.RU.
«Специальная военная операция — это дело военных. Должны воевать и участвовать в спецоперации специально обученные люди. Но, если случится так, что мое участие будет необходимо нашей стране, я буду защищать свою Родину. Не убивать, а спасать людей. Я в первую очередь женщина, и в моей природе спасать кого-то. Надо медсестрой — пойду на фронт медсестрой», — рассказала знаменитость.
Также Лера призналась, что в шоу-бизнесе сейчас очень сложно и не выдерживают нервы.
«Конечно, все изменилось. Но работа, слава богу, есть. Просто теперь мы не улыбаемся на работе, а молча приходим и делаем свое дело. За последние годы столько потрясений выдалось. Хотя, казалось бы, я родилась в Советском Союзе, чего только не видела. Я во время пандемии сказала: «Ну, ребята, меня, наверное, уже нечем удивить». И когда началась спецоперация, я в первый же день сказала: «Я больше никогда в жизни не скажу, что меня нечем удивить», — добавила телеведущая.
Также Кудрявцева вспомнила, что на фоне всех этих потрясений у нее парализовало часть лица. Последний год артистка живет на валерьянке и психологах.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву на сцене до слез.
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