Огневое и ракетное поражение ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 153

МО РФ опубликовало видео нанесения ракетных ударов Су-25 ВКС России по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Доблестные воины продолжают стоять на страже Отечества.

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВДВ РФ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Цели противника были подавлены огнем: командные пункты и районы сосредоточения сил, а также артиллерийские и минометные батареи националистов.

Штурмовики Су-25 ВКС России в зоне СВО нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений противника. На кадрах можно увидеть, как были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа уничтожили командный пункт ВСУ, а так же нанесли огневое поражение по скоплению сил и техники противника на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские артиллеристы смели огнем атакующих боевиков ВСУ у села Нескучное.

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