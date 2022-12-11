Российские артиллеристы смели огнем атакующих боевиков ВСУ у села Нескучное
Минобороны сообщило о подавлении атаки ВСУ у села Нескучное в ДНР
Фото: Федосеев Лев / ТАСС
Противник безуспешно пытался перейти в наступление на южно-донецком направлении.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ разгромили усиленный взвод украинских войск у села Нескучного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что противник пытался перейти в наступление на южно-донецком направлении, однако был встречен ураганным огнем российской артиллерии. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное в ДНР и города Мелитополя, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое в Запорожской области.
В этот же день в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают громить противника на краснолиманском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции.
Ранее 5-tv.ru опубликовал лучшее видео из зоны СВО за день.
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