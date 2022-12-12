Российские средства ПВО сбили два самолета и два вертолета ВСУ в ДНР

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 87

Минобороны: в ДНР российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8

Фото, видео: Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

За сутки также было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вертолета и два самолета украинских националистов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики», — доложил генерал-лейтенант.

Игорь Конашенков также добавил, что за сутки было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские спецслужбы расстреляли 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией.

Тема:
Спецоперация
12 дек
«Совесть и душа»: Милонов объяснил, что мотивирует российскую армию
12 дек
ВСУ несут значительные потери на купянском и краснолиманском направлениях
12 дек
«Спасают от осколков»: Милонов рассказал про военный быт и обязанности на СВО
12 дек
Переброска украинских медиков обнажила гигантские потери в рядах ВСУ
12 дек
«Должны здесь отстоять»: как добровольческий батальон «Барс-13» ведет бои за Кременную
12 дек
Все для фронта: в РФ создают кровоостанавливающие турникеты на 3D-принтерах
12 дек
«По первому „свистку“ летим»: как ВС РФ спасают сбитых пилотов в спецоперации
12 дек
Огневое и ракетное поражение ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
12 дек
Опубликовано видео выкуривания ВСУ из подвалов гранатами ВС РФ
12 дек
«Обсуждают, как возвращаться»: зачем Орбакайте встретилась с Хаматовой в США
+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

18:47
Умер разработчик БМП Данил Релин
18:40
Народный герой: что стало причиной легендарного успеха фильма «Брат»
18:23
В Подмосковье срубили главную ель страны
18:12
Песков анонсировал указ Путина с ответом на потолок цен на нефть
18:00
SHAMAN признался в страсти к приготовлению еды
17:55
На Санкт-Петербург обрушился снежный шторм

Сейчас читают

Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем новом избраннике
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023