Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов

Москва встревожена новым обострением ситуации в сербском крае и отслеживает ее в круглосуточном режиме.

Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, Москва встревожена новым обострением ситуации в сербском крае и отслеживает ее буквально в круглосуточном режиме — «особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли „власти“ в Приштине».

Захарова подчеркнула, что Косово взяло курс на ужесточение репрессий в отношении сербов и применение «прямого этнически мотивированного насилия». При этом ответственность за ухудшение ситуации дипломат возложила на лидеров косоваров во главе с «так называемым премьер-министром Альбином Курти», а также их западных «опекунах», главный из которых — Вашингтон.

«Многократно обращали внимание США и Евросоюза на разрушительную линию „руководства“ в Приштине, которое на фоне провальной внутренней политики готово играть с огнем, раскручивая сербофобскую истерию, фактически вести военные приготовления, нагнетать напряженность, вплотную приближаясь к вооруженному конфликту», — говорится в комментарии.

Захарова также заявила о солидарности с руководством Сербии, справедливо указавшим на бессмысленность дальнейших переговоров, когда косовские албанцы и Запад во главе с США «цинично игнорируют» основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, брюссельские и вашингтонские соглашения и другие договоренности сторон.

Кроме того, Захарова осудила попытки обесценить нормативную базу урегулирования, прозвучавшие со стороны главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила о «неприемлемости» исполнения резолюции Совбеза ООН 1244. Российский дипломат назвала эти попытки «откровенно вредительскими» и провоцирующими хаос в косовских делах.

Накануне сотни спецназовцев МВД Косово на бронированных машинах вторглись на северные территории самопровозглашенной республики, населенные преимущественно сербами. Они заняли объект на плотине «Газиводе» (источник воды для местной ГЭС), сняли сербские флаги и выгнали охранника. Также они блокировали главную дорогу, соединяющую город Митровица с остальными землями района.

В свою очередь правительство Сербии по итогам заседания Совбеза страны не исключило вероятности отправки на север Косово своего спецназа и армейских подразделений. Президент Сербии сообщил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении сербской армии в Косово и Метохии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия перебросила войска и бронетехнику к границе с Косово: Нишский корпус вместе с 63-й десантной бригадой находятся всего в семи километрах от линии разграничения.