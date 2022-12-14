США готовятся анонсировать передачу Киеву комплексов Patriot

О готовящейся поставке сообщили анонимные источники в администрации Байдена.

Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил CNN со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве.

«Администрация Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отправку ЗРК должны одобрить глава Пентагона Ллойд Остин и президент США Джо Байдену. Через несколько дней после этого комплексы отправят Украине. В свою очередь обучением украинских военных обращению с Patriot займется Германия.

В конце октября обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу назвал ЗРК Patriot в числе четырех видов оружия, которые США никогда не передадут Киеву, чтобы предотвратить дополнительную эскалацию конфликта.

Позднее Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16.