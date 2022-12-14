США готовятся анонсировать передачу Киеву комплексов Patriot

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 134

CNN: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

США готовятся анонсировать передачу Киеву комплексов Patriot

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

О готовящейся поставке сообщили анонимные источники в администрации Байдена.

Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил CNN со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве.

«Администрация Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отправку ЗРК должны одобрить глава Пентагона Ллойд Остин и президент США Джо Байдену. Через несколько дней после этого комплексы отправят Украине. В свою очередь обучением украинских военных обращению с Patriot займется Германия.

В конце октября обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу назвал ЗРК Patriot в числе четырех видов оружия, которые США никогда не передадут Киеву, чтобы предотвратить дополнительную эскалацию конфликта.

Позднее Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16.

Тема:
Украинский кризис
13 дек
В ЛНР сообщили, что украинские военные используют для пыток электрические стулья
13 дек
Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
13 дек
Зеленский назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине
13 дек
Рожденный на Украине «Гоблин» Пучков предрек ей крах: «Общество умело свели с ума»
12 дек
В украинском храме радикалы устроили провокацию и сорвали богослужение
11 дек
Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине
11 дек
Российские «Терминаторы» повергают украинских боевиков в ужас
11 дек
Российские бойцы уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении
11 дек
«Русские не сдаются»: мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками
11 дек
Киев «ловят за руку» при нелегальной продаже вооружения в Южной Америке и Африке
-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.21
0.44 66.70
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

1:09
Более чем на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионах РФ за неделю
0:51
Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет иметь детей: «Не могу»
0:48
Как спецоперация подняла престиж российской армии — мнения экспертов
0:35
В России в преддверии Нового года все чаще продают контрафактную икру
0:22
Власти непризнанной Косово ввели спецназ в населенные сербами города
0:09
США готовятся анонсировать передачу Киеву комплексов Patriot

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023