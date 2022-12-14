Националистка ВСУ оскорбила жителей села под Артемовском: «Сепарня просто!»

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Националистка ВСУ записала видеообращение и оскорбила жителей села под Артемовском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Служительница киевского режима возмущена поддержкой России.

Одна из националисток ВСУ записала яркое видеообращение, которое лучше всего иллюстрирует отношение Киева к жителям бывшего востока Украины. Судя по ее словам, люди в Херсоне и соседних городах не достойны человеческого обращения, потому что сплошь сочувствуют России.

«Забахмутка, Опытное. Находятся люди — сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги и не звонить по поводу эвакуации. Либо выходите сами на сторону „русни“ туда, либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтобы мы туда не ездили под обстрелами и не доставали непонятно кого», — сказала националистка.

Эти кадры из Артемовска. На них работа украинских «Градов». Стреляют из-за жилых домов. Впрочем, преступные действия Киева уже никто и не скрывает. В репортаже британского Sky News нашлось место четкой позиции жительницы Херсона. На вопрос о том, стало ли лучше с отходом русских она ответила не так, как от нее ожидали.

— Теперь лучше, чем раньше, когда здесь были русские?

— Хуже, хуже. Дают помощь, но не всем.

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