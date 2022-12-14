Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
Песков согласился, что системы Patriot на Украине станут целью России
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
На данный момент власти США пытаются добиться от Пентагона согласия на поставки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и то, как ответит на это РФ.
Незадолго до этого в Совете безопасности РФ заявили, что в случае поставок киевскому режиму «Патриотов» США они станут законной целью России.
В рамках регулярного брифинга Дмитрий Песков выразил согласие с вышеуказанным заявлением и сказал, что Россия «безусловно» ответит, но комментировать возможную реакцию властей пока еще рано.
Накануне появилась информация о намерении властей США в ближайшее время передать киевскому режиму ЗРК Patriot. Пока это решение находится на стадии переговоров — сначала его должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее 5-tv.ru приводил заявление Дмитрия Пескова о том, что о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи.
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