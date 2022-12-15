Синоптик предсказал теплую погоду в Москве в новогоднюю ночь
В конце декабря ожидается оттепель, которая затем сменится морозами.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Жителей столицы ждет теплая погода в новогоднюю ночь. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин.
Он отметил, что в конце декабря ожидается оттепель, которая затем сменится морозами.
«К концу декабря морозы будут сменяться кратковременным потеплением. Даже возможна оттепель в начале второй декады, 21–23 декабря. А потом опят начнутся морозы», — рассказал специалист в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Он добавил, что температура воздуха к 31 декабря начнет повышаться, а в новогоднюю ночь температура в столице будет близка к нулевой отметке.
По словам эксперта, сейчас нельзя точно сказать, будет ли идти в новогоднюю ночь снег или нет.
К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. Из-за этого жителям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт, чтобы коммунальные службы смогли оперативно убраться на дорогах.
Как ранее писал 5-tv.ru, сильная метель замела Москву. На улицах появились огромные сугробы. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может вырасти до 17-ти сантиметров. На дорогах образовались снежные заносы.
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