Синоптик предсказал теплую погоду в Москве в новогоднюю ночь

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27

В конце декабря ожидается оттепель, которая затем сменится морозами.

Синоптик предсказал теплую погоду в Москве в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Жителей столицы ждет теплая погода в новогоднюю ночь. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин.

Он отметил, что в конце декабря ожидается оттепель, которая затем сменится морозами.

«К концу декабря морозы будут сменяться кратковременным потеплением. Даже возможна оттепель в начале второй декады, 21–23 декабря. А потом опят начнутся морозы», — рассказал специалист в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Он добавил, что температура воздуха к 31 декабря начнет повышаться, а в новогоднюю ночь температура в столице будет близка к нулевой отметке.

По словам эксперта, сейчас нельзя точно сказать, будет ли идти в новогоднюю ночь снег или нет.

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. Из-за этого жителям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт, чтобы коммунальные службы смогли оперативно убраться на дорогах.

Как ранее писал 5-tv.ru, сильная метель замела Москву. На улицах появились огромные сугробы. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может вырасти до 17-ти сантиметров. На дорогах образовались снежные заносы.

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