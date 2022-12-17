Путин заслушал предложения по ходу спецоперации

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 124

Президент России провел совещание в штабе родов войск.

Путин заслушал предложения по ходу спецоперации

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин заслушал в ходе совещания в штабе родов войск предложения по ходу специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — начал совещание президент России.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, накануне Путин ознакомился с работой объединенного штаба задействованных в ходе СВО родов войск. Накануне президент заслушал доклады о ходе проведения спецоперации, провел совещание, а также отдельные встречи с командующими.

Как сообщал 5-tv.ru, в пятницу после точечных ударов по инфраструктуре Незалежной «Укрэнерго» заявила о невозможности поставлять электроэнергию для 50% потребителей. Также было объявлено о наступлении режима системной аварии.

Тема:
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