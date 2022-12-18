NYT: США пытались помешать Украине убить главу Генштаба РФ Герасимова

Чиновники из США пытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова. Они знали, что планируется покушение на офицера во время его поездки в зону проведения специальной военной операции. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные источников во властных кругах Вашингтона. Имена информаторов авторы статьи не называют.

Как рассказали собеседники издания, они, предполагая возможное нападение на Герасимова, намеренно не сообщили украинской стороне о его визите в район боевых действий. Причина заключалась, в первую очередь, в опасениях чиновников — они сочли, что покушение на военачальника может спровоцировать обострение отношений Москвы и Вашингтона, которое вскоре приведет к вполне реальной войне.

Источники издания также добавили, что Киев все же узнал о поездке Герасимова в зону спецоперации, и пришлось действовать решительно. Американские чиновники напрямую обратились к украинским коллегам и попросили их прекратить атаку и услышали ответ — план покушения уже начали приводить в исполнение.

«Мы сказали им не делать этого», — заявил высокопоставленный государственный деятель из США, чье имя журналисты оставили неизвестным.

Стоит отметить, что издание не раскрыло ни личностей информаторов, ни времени вышеописанной ситуации. Остается тайной, работает ли украинское руководство над исполнением покушения на Герасимова в данный момент или Вашингтон сумел отменить нападение. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как конфликт в Незалежной вскрыл критическую уязвимость США. Штаты оказались неготовы помогать «ненасытному» Киеву.