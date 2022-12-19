Киевский посланник хотел повесить игрушки с призывом убивать русских в ЛНР

Даже в преддверии новогодней ночи киевский режим нашел способ распространения проукраинского порядка.

Житель Северодонецка собирался провести в Луганске подлую провокацию с призывом убивать русских людей. Примечательно, что объектом подстрекательства оказался безобидный праздник волшебства — Новый год. Подозреваемый хотел ввести в город елочные игрушки с жестокими надписями. Как сообщил источник РИА Новости в спецслужбах, злоумышленник действовал по заданию киевского режима.

«В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом», — заявил собеседник агентства.

Источник отметил, что на украшениях замечены фразы, разжигающие межнациональную рознь, а также призывы к убийству русского народа. Выяснилось, что мужчина хотел ими украсить елки рядом с учебным заведением в центре города. Замысел заключался в том, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения в округе.

«Выполнял он задания известных таких ребят из ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины — ред.). Они дали ему задание приехать в город, развесить эти игрушки на елку вблизи от одного из учебных заведений города Луганска», — объяснил источник.

Отмечается, что даже такие маленькие и неуместные провокации очень поощряются украинским правительством. В основном они курируются спецслужбами Незалежной.

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