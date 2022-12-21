«На поле боя не может быть мелочей»: Владимир Путин об улучшении войск РФ

Мероприятие проходит в здании Минобороны на Фрунзенской набережной.

Президент России Владимир Путин призвал оснастить российскую армию всем самым необходимым и современным. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«На поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным», — заявил глава государства.

Владимир Владимирович начал коллегию с минуты молчания в память о погибших в ходе СВО.

В этом году российский лидер не будет оглашать послание Федеральному собранию. График главы государства очень напряженный, он занят другими задачами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин призвал почтить российских солдат.