«Пытаются коварно нападать»: у ВСУ почти не осталось техники под Авдеевкой

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У ВСУ заканчивается военная техника для ведения боев под Авдеевкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В отчаянных попытках прорваться украинским националистам помогают иностранные наемники.

Тяжелые бои идут на Авдеевском направлении. Именно с этой стороны ВСУ обстреливают Донецк. А наши войска стараются отодвинуть вражеские позиции от города. ВСУ отчаянно сопротивляются. Им помогают наемники, наши бойцы часто слышат польскую и английскую речь. И рассказывают о том, что у Киева остается все меньше военной техники. В атаку бросают пехоту.

«Последнее время в основном они пытаются пехотой прорваться. Довольно-таки большим количеством. Техники используют как бы не очень много. У них, либо ее уже совсем не осталось. Попытаются сделать внезапно, коварно тоже, хитро. Либо тумана сильно когда, либо такие погодные условия, в которых допустим, видимость ограничена. Слышимость тоже недостаточно хорошая — там ветер. Пытаются потом сделать рывок вперед», — рассказывает командир 2 мотострелкового отделения 3 мотострелковый взвод 6 мотострелковой роты, старший сержант Евгений Юпович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбегающих с позиций в районе Соледара мобилизованных солдат ВСУ. Военнослужащие сдаются украинским силовикам, надеясь смягчить наказание за дезертирство.

Тема:
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