Оскар Кучера призвал отправить мобилизованным выделенные на Новый год деньги

Актер Оскар Кучера призвал направить мобилизованным деньги, выделенные на Новый год. Он поделился с Газетой.ру мнением, что городские празднования и украшения стоит сделать поскромнее.

«Если говорить о праздниках в городах, то, мне кажется, можно ограничиться исключительно елками на центральных площадях, ну, и иллюминацией не за бешеные деньги. Все деньги стоит отправить мобилизованным», — высказался артист в интервью журналистам.

Звезда российского шоу-бизнеса также признался, что сам занимается поддержкой мобилизованных в зону спецоперации граждан. Кучера объединил свой благотворительный фонд с несколькими другими, чтобы создать общий склад с теплыми вещами и обмундированием для российских военных.

«Плюс помогаем местным жителям с одеждой, едой. Вот лучше на это деньги тратить», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оскар Кучера считает настоящим чудом проснуться утром 1 января целым и невредимым.