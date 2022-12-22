Оскар Кучера призвал отправить мобилизованным выделенные на Новый год деньги
Знаменитость лично занимается поддержкой российских военных и призывает россиян сделать благое дело перед праздниками.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Актер Оскар Кучера призвал направить мобилизованным деньги, выделенные на Новый год. Он поделился с Газетой.ру мнением, что городские празднования и украшения стоит сделать поскромнее.
«Если говорить о праздниках в городах, то, мне кажется, можно ограничиться исключительно елками на центральных площадях, ну, и иллюминацией не за бешеные деньги. Все деньги стоит отправить мобилизованным», — высказался артист в интервью журналистам.
Звезда российского шоу-бизнеса также признался, что сам занимается поддержкой мобилизованных в зону спецоперации граждан. Кучера объединил свой благотворительный фонд с несколькими другими, чтобы создать общий склад с теплыми вещами и обмундированием для российских военных.
«Плюс помогаем местным жителям с одеждой, едой. Вот лучше на это деньги тратить», — отметил актер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оскар Кучера считает настоящим чудом проснуться утром 1 января целым и невредимым.
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