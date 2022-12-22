«Коллективный Байден»: политолог назвал «странным» визит Зеленского в США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 120

Политолог Баширов связал визит Зеленского в США с внутренней борьбой американских элит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP; Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинский лидер вернулся домой с пустыми руками, однако политолог считает, что цели поездки кроются в другом.

Президент Украины Владимир Зеленский нагрянул с визитом к лидеру США Джо Байдену в Вашингтон, однако своих целей ему достичь не удалось. Лидер демократов отказал гостю в поставках современного вооружения для «серьезных наступательных операций». Политолог Марат Баширов в беседе с 5-tv.ru рассказал о «странных» итогах и выгодах поездки бывшего актера.

По словам эксперта, поездка Зеленского стала настоящей неожиданностью для американской элиты. Все готовилось тайно из соображений бюджета.

«Это очень странное событие. Вы себе вырастили такого подопечного, его профинансировали, а потом оказалось, что нужно его призвать для того, чтобы он вас еще и спас от ваших внутренних конкурентов. Этот визит связан, в первую очередь, с внутренней борьбой в Соединенных Штатах», — прокомментировал Баширов.

Специалист объяснил, что речь идет о борьбе между демократами и республиканцами за предстоящие выборы президента. Политолог добавил, что страна сомневается в способностях Байдена управлять государством, поэтому в узких кругах появилось такое понятие как «коллективный Байден» — то есть президент в совокупности с его окружением.

«Вот этот коллективный Байден, соответственно, хочет, с одной стороны, продолжать финансировать эту войну, но он не хочет обострения», — подчеркнул эксперт.

В заключение Баширов отметил, что в этом объединении сам Баден лишь стоит наверху пирамиды, однако это не говорит о том, что он в ней самый могущественный.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский не смог выпросить у США современное оружие.

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