Лед треснул: Россия существенно продвинулась в достижении целей СВО
Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм ; 5-tv.ru
Вооруженный потенциал Киева с каждым днем становится все скуднее и скуднее.
Российская сторона значительно продвинулась вперед касаемо демилитаризации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках ежедневного телефонного брифинга с журналистами. По его словам, вооруженный потенциал Незалежной стремительными темпами движется к нулю.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — объяснил представитель Кремля.
К слову, ранее украинский лидер Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Там он встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил в конгрессе. В свою очередь президент США выразил полную поддержку Украине, обещал помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».
Однако существенных результатов встреча двух лидеров все равно не принесла. Зеленский выпрашивал у американских союзников M1 Abrams, которые понадобятся для «серьезного наступления» против России в следующем году. Правда, в Пентагоне ему отказали объяснив тем, что у Незалежной и так много танков, а желаемая военная техника слишком сложная в обслуживании и эксплуатации.
В отличии от Киева, Москве не нужна помощь в достижении целей спецоперации. Это неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. 5-tv.ru сообщал, что по словам главы государства, скоро у Украины ничего не останется, кроме подачек.
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