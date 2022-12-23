Вооруженный потенциал Киева с каждым днем становится все скуднее и скуднее.

Российская сторона значительно продвинулась вперед касаемо демилитаризации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках ежедневного телефонного брифинга с журналистами. По его словам, вооруженный потенциал Незалежной стремительными темпами движется к нулю.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — объяснил представитель Кремля.

К слову, ранее украинский лидер Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Там он встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил в конгрессе. В свою очередь президент США выразил полную поддержку Украине, обещал помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».

Однако существенных результатов встреча двух лидеров все равно не принесла. Зеленский выпрашивал у американских союзников M1 Abrams, которые понадобятся для «серьезного наступления» против России в следующем году. Правда, в Пентагоне ему отказали объяснив тем, что у Незалежной и так много танков, а желаемая военная техника слишком сложная в обслуживании и эксплуатации.

В отличии от Киева, Москве не нужна помощь в достижении целей спецоперации. Это неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. 5-tv.ru сообщал, что по словам главы государства, скоро у Украины ничего не останется, кроме подачек.