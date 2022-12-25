«Не стоим на месте»: военкор «Известий» показала обстановку в южном секторе СВО

Российские артиллеристы работают круглосуточно. Может быть до 6-7 выездов в день.

Многополярный мир российский президент обрисовал еще 15 лет назад, в знаменитой Мюнхенской речи. Тогда среди западной элиты его слова были восприняты даже с улыбкой, такое трудно было им представить, казалось, все под контролем. Под их контролем.

И вот они его лишаются. И это — опасный период. Самая простая реакция — защищать свой олимп или сад от таежных джунглей.

И вот уже в ЕС заговорили о необходимости собственной армии, в дополнение к натовской надо понимать. Германия направляет дополнительно 100 миллиардов евро на перевооружение. Франция увеличивает финансирование своей армии, и сам Макрон задает моду, элегантно позирует на авианосце, подводя итоги 2022 года.

Япония, впервые со Второй Мировой войны, вливает столько денег в «оборонку», что становится третьей в мире по размерам оборонного бюджета. Великобритания раздувает свои армейские траты. Наступает сложное время.

Вместо того, чтобы принять реальность многополярного мира, установить новые правила, прописать гарантии безопасности для России, о чем мы терпеливо неоднокртано просили, западный мир вооружает Украину и вооружается сам. Это их выбор.

Но решатся ли они на что-то большее? Зависит, в том числе, от того, когда и чем закончится российская спецоперация. Слабость нам не простят. Репортаж с передовой Мери Бадунц.

Южный сектор специальной военной операции. До укрепрайонов противника всего несколько километров. Пехоте нужна поддержка. Беспилотники обнаружили переброску американских гаубиц-777.

«Это дежурный расчет по неплановым целям. Прямо сейчас по команде машина выдвигается на огневую позицию», — передала с места военкор Мери Бадунц.

Артиллеристы работают круглосуточно. Может быть до 6-7 выездов в день.

«На месте не стоим. Крутимся по всем полям. Где приходит задача — останавливаемся. Отрабатываем и дальше убываем. Маскируем машину и ждем дальнейшей команды», — рассказал военнослужащий с позывным «Первый».

Все происходит очень быстро. В точке стрельбы уже выставлена и настроена буссоль.

«Буссоль предназначена, чтобы сориентировать боевую машину в цель. Не всегда из-за погодных условий, бывает очень облачно, и мы не можем пользоваться системой Глонасс», — сказал командир батареи с позывным «Амур».

Данные есть, цель наведена.

«„Град“ выпускает полный пакет. Дальность выстрелов зависит от заряженных снарядов. Сейчас бьют практически на максимальную дистанцию», — передала Бадунц.

А это уже работает «Ураган», старший брат «Града» В запорожском направлении у артиллеристов на вооружении. «Грады», «Ураганы», а еще есть «Гвоздики», «Акации», «Гиацинты». Мило звучит, но очень грозно выглядит.

Бойцам зачастую приходится жить в своих машинах. Но когда заканчивается дежурство, все возвращаются в полевое место дислокации. Увидеть быт артиллеристов в этот раз не получилось. Парни вновь уехали на задание. Ну, а мы продвинулись вперед, максимально близко к линии соприкосновения.

«Это уже передний край обороны. До позиции ВСУ два километра. Здесь уже работает разведка — мотострелковое подразделение. Они ведут наблюдение за противником. Именно они координируют работу артиллерии и танковых подразделений», — сказала Мери Бадунц.

Окопы с меня ростом. Блиндажи еще ниже. Здесь говорят: чем глубже закопаешься, тем лучше. И от снарядов, и беспилотников врага укрыться, и свои запустить с безопасной позиции.

ВСУ постоянно пытается узнать расположение окопов и техники. Закидывает на наши позиции пехоту. Боец с позывным «Крест» рассказывает: недавно, выезжая на очередное задание, случайно наткнулись на минометный расчет противника и уничтожили его. За это получил медаль «Суворова».

«Такого не ожидали. Экипаж слаженный был. Быстро среагировали и резко отработали по нему», — вспоминает командир боевой машины с позывным «Крест».

Линия фронта в Запорожской области — одна из самых протяженных. Бойцы на передовой вырыли целый подземный жилой комплекс. Солдаты обустроили быт. В блиндаже порядок и чистота. Главное тепло. Даже жарко. Топят хорошо. Есть дрова, чайник. Да что там: целая кухня и баня.

«Здесь у нас оборудована баня для личного состава, тоже полностью под землей находится. Полноценно разгоняем до 80 градусов, вообще элементарно», — сообщил командир подразделения.

Новый год все они будут встречать здесь, на передовой. Признаются — единственное, что немного портит предпраздничное настроение — не успели пока украсить блиндажи — работы много.