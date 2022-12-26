Смертоносные Т-90 не оставляют шанса врагу: лучшее видео из зоны СВО за сутки

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 237

МО РФ опубликовало кадры боевой подготовки модернизированных Т-90С «Прорыв» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Шарифулин Валерий; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глядя на устрашающую технику и профессиональную подготовку наших военных, сомнений не остается — националисты будут повержены!

Минобороны РФ поделилось кадрами, на которых показано, как подразделения ВС РФ и Белоруссии, входящие в состав региональной группировки войск, проводят боевое слаживание на территории соседнего государства. На полигоне «Брестский» военные отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности.

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигонах в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО) отрабатывают задачи на автомобилях и квадроциклах, оснащенных скорострельными гранатометами АГС-17, а также элементы ближнего боя.

Боевую подготовку продолжают и экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО. Сейчас совершенствуются навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине.

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