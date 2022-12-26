Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 уничтожена под Георгиевкой
Российские войска планомерно отодвигают позиции противника от столицы ДНР.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Spc. Wyatt Moore; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили американскую гаубицу М777, обстреливавшую мирное население Донецка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР) вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
До этого сообщалось, что российские военные в ходе наступательных действий уничтожили боевую технику иностранного производства, предоставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными партнерами. Речь идет о польской самоходной артиллерийской установке «Краб» и трех артиллерийских системах американского производства М777.
В тот же день в районе Артемовска в ДНР был поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.
Ранее 5-tv.ru показал боевую подготовку экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение российской армии в зоне СВО.
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