Украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на военных экспертов, отмечая, что одна из главных проблем ВСУ сейчас — это нехватка вооружений.

Британские журналисты пишут: дефицит боеприпасов, а также успешные действия генерала Суровикина, командующего Объединенной группировкой войск, заставляют усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.

Тем временем в Минобороны России рассказали, что нашим войскам удалось занять выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.