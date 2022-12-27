Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия

Эфирная новость 23

Все это заставляет усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на военных экспертов, отмечая, что одна из главных проблем ВСУ сейчас — это нехватка вооружений.

Британские журналисты пишут: дефицит боеприпасов, а также успешные действия генерала Суровикина, командующего Объединенной группировкой войск, заставляют усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.

Тем временем в Минобороны России рассказали, что нашим войскам удалось занять выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
27 дек
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки
27 дек
«На мясо кинули»: украинские пленные раскрыли «скотское» отношение в ВСУ
27 дек
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
26 дек
Присланный Австралией Bushmaster для ВСУ застрял в грязи — видео
26 дек
Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot
26 дек
Металлическая птица российской армии: как «Орланы» выискивают цели на передовой
26 дек
Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 уничтожена под Георгиевкой
26 дек
ФСБ: в Брянской области ликвидирована украинская диверсионная группа
26 дек
Пять старших офицеров ВСУ ликвидированы в ходе наступления армии РФ под Донецком
26 дек
Российская артиллерия уничтожила две американские РСЗО HIMARS на Украине
-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторни...

Последние новости

6:50
Лариса Гузеева на глазах у публики побила тарелки об пол в ресторане
6:35
В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово
6:34
Мистика от королевы детективов: почему Донцова не пишет в романах про свою семью
6:20
Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия
6:14
Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
6:05
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

Сейчас читают

Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023