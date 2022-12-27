Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия
Все это заставляет усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на военных экспертов, отмечая, что одна из главных проблем ВСУ сейчас — это нехватка вооружений.
Британские журналисты пишут: дефицит боеприпасов, а также успешные действия генерала Суровикина, командующего Объединенной группировкой войск, заставляют усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.
Тем временем в Минобороны России рассказали, что нашим войскам удалось занять выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
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