Минус две М777: российская армия методично превращает в металлолом технику врага

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Минобороны сообщило об уничтожении большого числа военной техники ВСУ за сутки

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Army; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллерия украинских боевиков за сутки понесла тяжелые потери, в том числе за счет иностранных систем.

Российские войска в зоне спецоперации за минувшие сутки уничтожили большое количество военной техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США. Еще одна М777 уничтожена возле Преображенки в Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики (ЛНР) и Северск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня „Ураган“, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня „Град“», — сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Также, по его словам, под Красногоровкой и Пречистовкой в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а в районах Купянска Харьковской области, Великой Новоселки ДНР и Новогригоровки Херсонской области — четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских беспилотника, перехватили два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и три американские противорадиолокационные ракеты HARM над территориями ДНР, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Георгиевкой в ДНР уничтожена обстреливавшая Донецк американская гаубица М777.

Тема:
Спецоперация
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