Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 37

МО РФ показало, как расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили позиции, склады и опорные точки ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Родина может спать спокойно: военнослужащие РФ умело управляются с надежной и смертоносной техникой.

Минобороны России предоставило кадры, на которых показана боевая подготовка парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Военные преодолевают минные заграждения перед позициями противника и отражают огневую атаку. Все происходило при огневой поддержке боевых машин десанта из 30-мм пушки 2А42, и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30.

Расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Тем временем артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения. Также гаубицы поразили склады боеприпасов, опорным пунктам и долговременным огневым точкам националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российская артиллерия уничтожила две американские РСЗО HIMARS на Украине.

Тема:
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